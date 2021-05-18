Aydınlı sevilen gazeteci yaşam savaşını kaybetti

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde bir dönem basın danışmanlığı görevinde bulunan ve bugüne kadar Yeni Asır ile birlikte birçok basın kuruluşunda da çalışan Zafer Hacısalihoğlu, bir süredir savaş verdiği amansız hastalığa yenik düştü. Kentin duayen gazetecilerinden olan Hacısalihoğlu, hastalığına karşı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.

■ KAZIM YÖRÜKCE