Çilek tarlasında kumar oynarken yakalandılar

AYDIN Sultanhisar Atça Mahallesi'ndeki bir çilek bahçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çilek bahçesine yapılan baskında tente çadır içerisinde 6 kişi kumar oynarken yakaladı. 6 kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE