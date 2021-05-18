AYDIN Sultanhisar Atça Mahallesi'ndeki bir çilek bahçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çilek bahçesine yapılan baskında tente çadır içerisinde 6 kişi kumar oynarken yakaladı. 6 kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Çilek tarlasında kumar oynarken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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