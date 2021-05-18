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Haberler Aydın Çilek tarlasında kumar oynarken yakalandılar

Çilek tarlasında kumar oynarken yakalandılar

Çilek tarlasında kumar oynarken yakalandılar

18.5.2021

AYDIN Sultanhisar Atça Mahallesi'ndeki bir çilek bahçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çilek bahçesine yapılan baskında tente çadır içerisinde 6 kişi kumar oynarken yakaladı. 6 kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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