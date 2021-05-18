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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki ölümde sahte alkol şüphesi

'ndaki ölümde sahte alkol şüphesi

'ın ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Kendisinin içmesi için sahte alkol üretimi yaptığı iddia edilen kişinin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak.

Kuşadası'ndaki ölümde sahte alkol şüphesi

18.05.2021, 23:55

Olay, Ege Mahallesi Altın grup sitesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan 58 yaşındaki Faruk Bozaba'nın yakınları kendisine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler Bozaba'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Bozaba'nın evinde sahte alkol üretip içtiği iddia edildi. Bozaba'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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