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Haberler Aydın Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar arazi zarar gördü

'de çıkan yangında 14 hektar arazi zarar gördü

'ın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 8 hektar orman ve yangının sıçradığı 6 hektar tarım arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan zarar gördü.

Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar arazi zarar gördü

18.05.2021, 21:38

Yangın, saat 17.30 sıralarında Uzunçam ile Beğerli Mahalleleri arasındaki bölgede bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 kepçe, 1 dozer, 60 orman işçisi ve 5 helikopter sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle tarım alanlarına da sıçrayan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangında 8 hektar ormanlık alan ile 6 hektar da tarım arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan yanarak zarar gördü.

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