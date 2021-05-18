Tarihi köprü yıkılmak üzere





TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Emirdoğan Mahallesi, eski Aydın yolu üzerinde yer alan tarihi köprü, ilgisizlik nedeniyle zamanla büyük zarar gördü. Bakımsızlığı nedeniyle ortaya çıkan çirkin görüntüsü ile dikkat çeken ve yayalar için tehlike oluşturan köprü için vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalle sakini Hüseyin Bayraktar, "Osmanlı dönemine ait tarihi kemerli taş köprümüzün restore edilmesi gerekmektedir. Mevcut haliyle köprü, tehlike arz etmektedir. Bilhassa da çocuklar için. Çünkü köprünün korkuluk görevi görmesi gereken kenarları kırılmış durumda.

Yetkililerden köprüde inceleme yapmalarını ve restorasyon çalışmalarını bir an önce başlatmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yetkililere seslenen vatandaşlar, "Burada bir facia olmadan önce köprü yenilenmeli" diye konuştu. FOTOĞRAFLAR: KAZIM YÖRÜKCE