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Haberler Aydın ‘Yaşamak haram elveda’ notuyla ölü bulundu

‘Yaşamak haram elveda’ notuyla ölü bulundu

‘Yaşamak haram elveda’ notuyla ölü bulundu

18.5.2021

AYDIN Efeler'de dut ağacında bir kişinin asılı olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 2 çocuk babası Şükrü Çakmak olduğu tespit edildi.

Çakmak'ın ölmeden önce bıraktığı nota, "Beş kıtada gezdim, hiçbir şey anlamadım. Bu dünyada yaşamak haram, elveda. Hakkım tüm herkese anamın ak sütü gibi helal olsun" yazdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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