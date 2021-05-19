Haberler Aydın Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu

Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

İHA 19.05.2021, 20:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 20:18