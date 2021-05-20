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Haberler Aydın Bahçede oyun oynarken at tepti

Bahçede oyun oynarken at tepti

’ın ilçesinde arazide oyun oynayan 10 yaşındaki çocuğu bağlı bulunan at tepti. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bahçede oyun oynarken at tepti

20.05.2021, 23:16

Olay, Ege Mahallesi 405 Sokak üzerinde bulunan Osmanbey Sitesi'nin yanındaki boş arazide saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki E.Ç.B. sitenin yanında bulunan boş arazide oyun oynadığı sırada, arazi içerisinde bulunan atı fark etmeyerek yanına geldi.

Bu sırada at, 10 yaşındaki çocuğun kafasını tekmeledi. Atın tekmelemesi sonucu yere düşen çocuğun çığlık sesini duyan ailesi kanlar içerisinde bulduğu oğullarını otomobil ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk tedavinin ardından kafatasında kırık oluşan küçük çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. 10 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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