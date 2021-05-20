İşini yapmayana ceza yerine ödül

Firma buna rağmen ek bir proje hazırlayıp proje bedelinde yüzde 21 oranında artış istedi. CHP'li belediye ise yandaş firmaya şartname hükümlerini yerine getirmediği için ceza kesmek yerine artışı kabul ederek firmayı ödüllendirdi. İhale sürecinin en baştan kusurlu olduğunu söyleyen peyzaj firması sahibi Veli Doğan, projenin uygulanacağı alanın bile şartnameye uygun hazırlanmadığını söyledi.





Kuşadası Belediyesi'nin yandaş firmaya verdiği Çevre Yolu Peyzaj Uygulaması ihalesi tartışma yarattı.



Yüklenici firmanın proje alanı olan Kuştur ile Davutlar Kavşağı arasında diktiği bitkilerin ihale şartnamesinde yer almadığını dile getiren Doğan, "Bu durumda bizim fahiş fiyat dediğimiz, rahatlıkla 3, 3.5 milyon liraya bitirebileceğimiz, 8 milyon 853 bin liralık iş yapılacak eklemelerle 10 milyon 700 bin lira gibi bir rakama ulaşacak. Burada belediye büyük bir zarara uğratılıyor" diye konuştu.



MURAT ŞENBAKLAVACI