Kendi yaptığı sahte içki sonu oldu

AYDIN Kuşadası'nda kendi yaptığı sahte içkiyi içen Faruk Bozaba (58), hayatını kaybetti. Ege mahallesindeki bir site evinde tek başına kalan Faruk Bozaba'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Bozaba'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Bozaba'nın evinde kendi yaptığı alkolü içtiği ve bundan dolayı zehirlenmiş olabileceğini değerlendiren savcılık soruşturma başlattı.

■ İBRAHİM UZUN