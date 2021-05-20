Belediyeden işten çıkartılan personelin tazminatlarını ödemediği için makam aracı ve makam odasına icra gelen, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen deve çiftliğinde doğum günü partisi veren ve kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı kuran İncirliova'nın İYİ Partili Başkanı Aytekin Kaya yine gündem olmayı başardı.

Kaya'nın son skandalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz temmuz ayında ilçeye gönderdiği 100 atın kaybolmasıyla patlak verdi. Meclis toplantısında İstanbul'dan ilçeye gönderilen 100 atın belediye tarafından teslim alındıktan sonraki akıbetinin sorulması Kaya'yı sinirlendirdi.



İstanbul'dan gönderilen 100 atın nerede olduğu bilinmiyor.



SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyelerinin konuyla ilgili yazılı soru önergesine karşılık veren Kaya, "Atları aldık ancak İBB ile yaptığımız protokol gereği temmuz ayına kadar herhangi bir satış ya da bağışlama yapamayız.

Biz Temmuz ayında kura ile vatandaşlara bu atları dağıtacağız" cevabı verdi. Atların gelmesiyle ilgili kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyleyen Meclis Üyesi Hasan Güneş atların nerede olduğunu sordu. Kaya da, "Atlar burada" diye cevap verdi.



İncirliova Beyediye Başkanı İP'li Aytekin Kaya'nın talebiyle ilçeye getirilen atların sucuk yapıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.



TANSİYON İYİCE YÜKSELDİ

AK Partili Meclis Üyesi Levent Güleçyüz'ün, "Hadi gidip atlara bakalım. Birlikte fotoğraf çekilip atların sucuk olduğu iddiasını çürütelim" önerisi üzerine iyice sinirlenen Kaya, Meclis toplantısının sona ermesinin ardından, "Benim adım Aytekin Kaya, senin dilini keserim" diyerek tehditler savurdu.

Güleçyüz, İncirliova İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek Kaya hakkında şikayette bulundu.



Levent Güleçyüz, kendisine tehditler savuran Başkan Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.



SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Telefonla ulaştığımız İP'li Başkan Aytekin Kaya, vatandaşlara dağıtacağını söylediği atların nerede olduğu sorusuna cevap vermedi. Atların sucuk yapıldığı iddiasını yargıya taşıyacağını ifade eden Kaya'nın sorularımızı yanıtsız bırakması kuşkuları arttırdı. Cumhur İttifakı üyelerinin, "Atlar kasaplara mı verildi" şeklindeki açıklamalarını Yeni Asır 'İP'li Başkan bu kez atların ipini kopardı' başlığıyla okurlarına duyurmuştu.



İLÇEMİZE BÖYLE BİR BAŞKAN YAKIŞMIYOR

Yeni Asır'a konuşan AK Partili Meclis üyesi Levent Güleçyüz, "Meclis'te ben atları sordum.

Toplantı bittikten sonra önce 'sen düzgün bir insan değilsin' diyerek bana hakaret etti. Sonra ise 'Benim adım Aytekin Kaya, senin dilini keserim' dedi. Bu tehditle ilgili şikayetçi oldum" dedi.

Kaya'nın üslubunun bir belediye başkanına yakışmadığını belirten Güleçyüz, "Başkan Kaya, kendisini eleştirdi diye daha önce meclis üyemiz Hatice İrik'in işyerini önünü kazdırdı. MHP'li üyelere de yapmadığını bırakmadı. Beni de dilimi kesmekle tehdit etti. Biz artık bu yakışıksız üsluptan bıktık. 50 bin nüfusu olan bir ilçeye böyle bir başkan yakışmıyor" diye konuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI