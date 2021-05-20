AYDIN İncirliova'da çiftlik evine yapılan operasyonda Narkotik Dedektör Köpeği Tina ile yapılan aramada yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli U.Ç.A'nın Zafer mahallesindeki dairesine ve Sınırteke'deki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Tina ile yapılan aramada, çiftlik evinde yerin altına gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, evde bir tabanca ile 14 dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
■ İHSAN KARATAŞ
Tina, toprağın altında saklı uyuşturucu buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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