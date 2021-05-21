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Haberler Aydın Ambulans kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Ambulans kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Ambulans kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

21.5.2021

AYDIN Kuşadası'nda ambulansın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Güzelçamlı mahallesi Davutlar yolunda yaşandı. İçinde hasta bulunan ambulans seyir halindeyken sollama yapmak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait ASKİ kamyoneti ile çarptı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ

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