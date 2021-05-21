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Haberler Aydın Genç Serkan’ın cesedi otomobilinde bulundu

Genç Serkan’ın cesedi otomobilinde bulundu

Genç Serkan’ın cesedi otomobilinde bulundu

21.5.2021

AYDIN Nazilli'de otomobilinde cansız bedeni bulunan gencin ölümü şüpheli bulunarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İsabeyli'de tekel bayiliği işleten Serkan Alataş evinin önünde duran kendi arabasının içinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan yakınları olay yerine sinir krizleri geçirdi. Gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ■ İHSAN KARATAŞ
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