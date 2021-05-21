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Haberler Aydın Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole devrildi. Ağaca çarparak duran minibüste bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
İHA

21.05.2021, 18:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021, 18:14

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16.00 sıralarında Kıran mahallesinde meydana geldi. R.T. yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı minibüs Köşk ilçe merkezine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Ağaca çarparak duran minibüste bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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