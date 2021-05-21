Muhtara kardeş kurşunu

Aydın Germencik'te mahalle muhtarı İkram Gelmez, kardeşi tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Olay Ortaklar mahallesinde yaşandı. Neşetiye Mahallesi Muhtarı İkram Gelmez ile kardeşi Ü.G. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Ü.G, tabancayla ateş ederek İkram Gelmez'i bacağından yaralayarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gelmez'i önce Germencik Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Gelmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE