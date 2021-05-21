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Haberler Aydın Samanlık depolarına sabotaj iddiası

Samanlık depolarına sabotaj iddiası

Samanlık depolarına sabotaj iddiası

21.5.2021

AYDIN'DA 15 günde art arda saman ve yem depolarından çıkan yangınlar sabotaj ihtimalini güçlendirdi. Sultanhisar, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde iki hafta içinde samanlık depoları alevlere teslim oldu. Yazırlı mahallesinde Oktay Göktepe'ye ait saman deposunda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında bir silaj makinesi kullanılamaz hale geldi, tonlarca saman zarar gördü. Üst üste çıkan yangınlar sabotaj iddiasını kuvvetlendirirken, soruşturma sürüyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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