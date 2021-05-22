  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

22.5.2021

AYDIN Kuşadası'nda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Sezgin D. yönetimindeki otomobille, Kuşadası istikametine ilerleyen Nuri Çekiç (26) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada metrelerce sürüklenen Çekiç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sezgin D. ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ İBRAHİM UZUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.