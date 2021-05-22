Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

AYDIN Kuşadası'nda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Sezgin D. yönetimindeki otomobille, Kuşadası istikametine ilerleyen Nuri Çekiç (26) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada metrelerce sürüklenen Çekiç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sezgin D. ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ İBRAHİM UZUN