Menderes’in kol saati Demokrasi Müzesi’nde

AYDIN'da Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli Mahallesi girişinde inşaat çalışmaları tamamlanan ve müzede sergilenmesi için Menderes Dönemi'ni yansıtacak anı değeri taşıyan malzemelerle envanter toplama çalışmaları devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne en anlamlı bağış, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan geldi. Başkan Kaplan, Merhum Başbakan Menderes'in iktidara geldiği 1950'de yakınlarına hediye etmek üzere İsviçreli bir saat firmasına özel siparişle yaptırdığı, üzerinde 'Menderes' yazılı antika kol saatini Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne bağışladı.

1950 marka kol saatini özel şeffaf muhafazasıyla birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim eden Başkan Kaplan, "Demokrasi Şehidimiz Merhum Başbakanımız Menderes'in yadigarı olan bu saati bir süredir özenle saklıyordum. Ankara ziyaretimizde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teslim etmek istediğimizde bana, 'Bu ben de kalırsa kendime saklarım. Koçarlı'daki müzemizde sergileyelim milletimiz de faydalansın' dedi. Biz de Sayın Bakanımızın da tavsiyesi doğrultusunda müzeye bağışlamamızın daha anlamlı olacağını düşünerek bu kararı aldık" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ