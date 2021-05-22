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Haberler Aydın TIR’lar kafa kafaya çarpıştı

TIR’lar kafa kafaya çarpıştı

TIR’lar kafa kafaya çarpıştı

22.5.2021

AYDIN'DA maden taşıyan iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, Karpuzlu-Milas Karayolu Labranda Mevkisi'nde meydana geldi. Milas'a kuvars madeni taşıyan Mehmet Oyuk (52) idaresindeki TIR, karşı yönden gelen Turan Alkabak (39) idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, TIR'ın ön camından fırlayan Alkabak ağır yaralandı. Diğer sürücü Oyuk ise, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Turan Alkabak'ın Milas'ta bulunan bir özel hastanede ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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