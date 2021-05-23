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Haberler Aydın Didim'de sahilde ölü yunus bulundu

'de sahilde bulundu

'ın ilçesindeki sahilde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Didim Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı tespitin ardından yunusu sahilden kaldırdı.

Didim'de sahilde ölü yunus bulundu
AA

23.05.2021, 21:46

Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesi Mavişehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda ölü yunusu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Didim Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı tespitin ardından yunusu sahilden kaldırdı.

Yunusun ölüm nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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