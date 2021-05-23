Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesi Mavişehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda ölü yunusu fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Didim Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı tespitin ardından yunusu sahilden kaldırdı.
Yunusun ölüm nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Didim'de sahilde ölü yunus bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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