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Haberler Aydın Kalp pili kablosu canından ediyordu

Kalp pili kablosu canından ediyordu

Kalp pili kablosu canından ediyordu

23.5.2021

AYDIN'DA Nuri Alper'in (67) enfeksiyona neden olan kalp pili kablosu, operasyonla çıkarıldı. Yüksek ateş ve kas ağrıları çeken Nuri Alper'e net bir teşhis konulamadı. Geçen ay Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Alper'in kalbine takılan pilin kablosunun enfeksiyona neden olduğu belirlendi. Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz yönetimindeki operasyonla kablo, kalpten çıkarıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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