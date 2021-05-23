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Haberler Aydın Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı

Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı

'ın ilçesinde bir sebze serası içerisinde bulunan kulübeyi yakarak 2 ziraat aletini çalan şüpheli olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı
İHA

23.05.2021, 23:28 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 23:29

Olay, Yeşil Mahalle'de saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sebze serasının içerisinde bulunan bir kulübe yakılarak 2 adet ziraat aleti de çalındı.

Yapılan ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakaladı. Çaldığı ziraat aletleri ile birlikte yakalanan 39 yaşındaki H.K.'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirilirdi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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