Yolcu minibüsü uçuruma devrildi

AYDIN'IN Köşk ilçesinde Ramazan Türkmen (37) yönetimindeki minibüs, Kıran Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte Bilal Türkmen (66), Hüseyin Göktaş (65), Server Türkmen (59), Yasemin Türkmen (12), Elif Öksüz (21), Emine Öksüz (19), Derya Öksüz (16), Fatma Demir (60), Elveda Türkmen (11) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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