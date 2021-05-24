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Mahalleliler şoka uğradı! 49 yıl sonra fark edildi

'ın ilçesinde kıblesinin yanlış olduğu fark edilerek yıkılan cami, yeniden inşa ediliyor. Cami imamı Ömer Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durumla karşılaşınca mahalleli büyük bir şoka uğramıştı. Şimdiye kadar niye tespit edilmedi diye bir sitemleri oldu. Eski teknoloji ile yapıldığı için kasti bir hata olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Mahalleliler şoka uğradı! 49 yıl sonra yanlış kıble fark edildi
AA

24.05.2021, 18:18

Yaylaköy Mahallesi'nde yer alan cami, kıblesinin hatalı olması ve daha büyük cami ihtiyacı nedeniyle geçen yıl yıkıldı. Yeni caminin inşasına, hayırseverlerin de desteğiyle Yaylaköy Cami Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği tarafından başlanıldı.

Dernek başkanı ve cami imamı Ömer Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin kaba inşaatının tamamlandığını söyledi.

Eski caminin kıblesinde 45 derecelik sapma olduğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durumla karşılaşınca mahalleli büyük bir şoka uğramıştı. Şimdiye kadar niye tespit edilmedi diye bir sitemleri oldu. Eski teknoloji ile yapıldığı için kasti bir hata olmadığını düşünüyoruz. Biz bu olaydan sonra camiyi yaptıran hayırsever Himmet Kocagöz'ün varislerine ulaştık. Onların da rızasını alarak, eski camiyi yıkıp yeniden yapılması konusunda bir karar aldık."

Caminin eksikliklerinin çok fazla olduğunu aktaran Taş, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Fevzi Sarkıtan da yeni caminin inşası nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

İmam Ömer Taş, 2017'de önce yaptığı ölçümde, 1968 yılında yapılan caminin kıblesinde sapma olduğunu belirlemişti. İçinde yapılan düzenlemeyle camide bir süre daha ibadete devam edilmişti.

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