CHP’de tutanak sahtekarlığı

Aydın'ın skandallarla gündeme gelen CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin nisan ayı meclis oturumunda gündeme gelen 50 milyon liralık borçlanma talebinin, tutanağa oylanan karardan farklı yazıldığı ortaya çıktı. Cumhur ittifakı'nın 11 kişiden oluşan meclis üyeleri, mecliste borçlanma teklifine kredinin sadece İller Bankası'ndan kullanılması koşulu ile kabul oyu vermişti.

Kararın tutanağa "Tüm kamu ve özel bankalar ile dış finansman kaynakları" şeklinde yazılmasına Cumhur İttifakı üyeleri itirazda bulundu.



VİDEO KAYITLARI VAR

Yaşanan skandal üzerine mayıs ayı oturumunda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Tacettin Özden, nisan ayı oturumunun video kayıtlarında da açıkça göründüğünü, oylamada belediyenin İller Bankası dışında bir kuruma borçlanmasına karşı çıktıklarını söyledi. Tutanağın yeniden düzenlenmesini istediklerini söyleyen Özden, "CHP grubu bu teklifimize karşı çıkıyor. Bu durum meclisi yok saymaktır. Zaten mecliste 19 kişiyle çoğunluktalar. Kararları tutanaklara istediğiniz gibi geçirecekseniz, niye toplantı yapıyoruz? O zaman istediğiniz kararı yazın gitsin" diye konuştu.

Yaşanan gerginlik üzere ara verilen Belediye Meclisi'nde, Cumhur İttifakı'nın borçlanma kararına tutanakta yazıldığı şekliyle karşı çıktığının belirtilmesi karara bağlanırken, borçlanma teklifinin yeniden gündeme getirilmesi yolundaki önerge ise meclisin bir sonraki oturumuna bırakıldı.

Mecliste Nisan ayında imzalanan tutanak.



'SIKI TAKİP EDİYORUZ'

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ise, CHP'nin iyi niyetten yoksun bir davranış sergilediğini ve sahtekarlık yaptığını belirterek, "Bu olay gösterdi ki, meclis kararları ile yazılan tutanakları artık daha sıkı takip etmemiz gerekecek.

Biz 50 milyon liralık borçlanmayı sadece İller Bankası'ndan alınması için verdik.

Tabi İller Bankası'ndan aldığın parayı sadece alt ve üst yapı için kullanabilirsin. Yani devlet kontrolünde. Buradan anlaşılıyor ki bu para alt ve üst yapı için kullanılmayacak.

Karar oylandığı gibi sadece İller Bankası'ndan kredi kullanılacak şeklinde yazılacaksa, oyumuz kabul. Ama işin içine bankalar ve özel finans kuruluşları dahil ediliyorsa kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe



'BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYORUZ'

2019 yerel seçimleri sonrasında Ömer Günel ve ekibinin yaklaşık 260 milyon lira borç ile yine CHP'li yönetimden belediyeyi devir aldıklarını da kaydeden Mustafa Gökçe, "Şu an belediyemizin 320 milyon lira borcu bulunmakta.

Her geçen gün Kuşadası halkı borç batağının içerisine çekiliyor" diye konuştu.



MURAT ŞENBAKLAVACI