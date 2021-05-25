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Haberler Aydın Malzeme çaldığı serayı ateşe verdi

Malzeme çaldığı serayı ateşe verdi

Malzeme çaldığı serayı ateşe verdi

25.5.2021

AYDIN'DA bir seraya ait malzeme deposundaki malzemeleri çaldıktan sonra kulübeyi ateşe veren şüpheli, kısa sürede yakalandı. Yeşil Mahalle 622 sokak üzerinde bulunan seraya ait depoda dün sabah saat 05.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen sera sahibinin kontrolünden sonra tarım aletlerinin çalındığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çaldığı ziraat aletleri ile birlikte ele geçirilen H.K. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan H.K'nin üzerinde bir miktar esrar maddesi de ele geçirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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