Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Armutlu Mahallesi Dalama-Aydın karayolunda meydana geldi. Yaşar Uysal (50) idaresindeki traktör, Ertan Kınsız (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada, sürücüler ile otomobildeki Savaş Yılmaz (53) yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uysal'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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