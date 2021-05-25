  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

25.5.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Armutlu Mahallesi Dalama-Aydın karayolunda meydana geldi. Yaşar Uysal (50) idaresindeki traktör, Ertan Kınsız (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada, sürücüler ile otomobildeki Savaş Yılmaz (53) yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uysal'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.