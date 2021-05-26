49 yıl yanlış kıbleye dönmüşler

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 1968 yılında inşa edilen ve kıblesinde 45 derece sapma olan Yaylaköy Camii yıkıldı. 49 yıl boyunca yanlış yönde namaz kılan Yaylaköy sakinleri olaya büyük tepki gösterirken, yeni caminin inşasına Yaylaköy Cami Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle başlanıldı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Yaylaköy Camii Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı ve cami imamı Ömer Taş, 49 yıl sonra yapılan hatanın ortaya çıktığını, tekrar inşaatına başlanan caminin kaba inşaatının tamamlandığını söyledi.

CEMAATİN İÇİ RAHAT OLSUN

Dernek Başkanı Taş, "2017 yılında hata fark edildi. İçinde yapılan düzenlemeyle camide bir süre daha ibadete devam edildi. Ancak biz bu olaydan sonra camiyi yaptıran hayırsever Himmet Kocagöz'ün varislerine ulaştık. Onların da rızasını alarak, eski camiyi yıkıp yeniden yapılması konusunda bir karar aldık" dedi. Yeni yapılan caminin çok fazla eksiğinin olduğunu belirten Taş, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Yaylaköy Cami kıblesinde 45 derecelik sapmanın tespit edilmesi sonrası camide namaz kılan cemaatin içine su serpti. Bilinçli bir olay olmadığı için namazlarının kabul olacağını söyleyen Müftü Aksu, "Zaten 45 dereceye kadar sapmalarda kılınan namazlar muaftır. Gönülleri rahat olsun. Burada zaten bilinçli yapılan bir hata yoktur. 2017 yılında cami görevlisi arkadaşımız bu sapmayı tespit etmiş ve ilçe müftülüğünü haberdar etmiş. Cami içerisinde iple düzenleme yapılarak mihrap ve halılar kıbleye göre düzeltilmiştir" dedi.

'1 YIL SONRA HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ'

MÜFTÜ Aksu, 2020 yılında Yaylaköy Camii'nde yaptığı inceleme sonrası yıkım kararı aldıklarını belirterek, "Bu olayı öğrenince caminin yıkılması kararını verdim. Zaten 50 yıllık eski bir camiydi. 2020 yılı Temmuz ayında yıkımı gerçekleştirdik ve inşaatımıza başladık. Şu an camimizin kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçiliği de en az 1 yıl daha sürer. En kısa zamanda camimizi tamamlayarak cemaatimizin hizmetine açacağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ