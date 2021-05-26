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Haberler Aydın Efes’e su taşıyan antik kemer koruma altında

Efes’e su taşıyan antik kemer koruma altında

Efes’e su taşıyan antik kemer koruma altında

26.5.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi mevkiinde bir inşaat firmasının temel kazı çalışması öncesi Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan sondaj çalışması sırasında Milattan Önce 1. yüzyıla ait su kemeri ortaya çıktı. Aydın İl Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın'ın, tatil, kültür turizmi ve tarihi eserleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir yer olduğunu belirterek, "Burası bir su kanalı ve su kemeri. 43 kilometrelik bir hat olduğu ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes antik kentine su taşıdığını tahmin ettiğimiz bir yapı. Bölgeyi korumaya aldık, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

■ İBRAHİM UZUN

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