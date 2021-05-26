Mahalle muhtarından iki gündür haber yok

AYDIN'IN Çine ilçesinde önceki sabah evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Kargı Mahalle Muhtarı Yaşasın Erbay (49), her yerde aranıyor. Aynı zamanda Çine Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Yaşasın Erbay, önceki gün sabah erken saatlerde evinden ayrılarak ilçe merkezine gitti. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görüldüğü iddia edilen muhtar Erbay, akşam Kargı Mahallesi'ndeki evine dönmedi. Hayatından endişe eden ve kendisine ulaşamayan yakınları ise dün jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çine İlçe Jandarma ekipleri kayıp muhtarı bulmak için çalışma başlattı.

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