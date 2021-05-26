  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Mahalle muhtarından iki gündür haber yok

Mahalle muhtarından iki gündür haber yok

Mahalle muhtarından iki gündür haber yok

26.5.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde önceki sabah evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Kargı Mahalle Muhtarı Yaşasın Erbay (49), her yerde aranıyor. Aynı zamanda Çine Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Yaşasın Erbay, önceki gün sabah erken saatlerde evinden ayrılarak ilçe merkezine gitti. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görüldüğü iddia edilen muhtar Erbay, akşam Kargı Mahallesi'ndeki evine dönmedi. Hayatından endişe eden ve kendisine ulaşamayan yakınları ise dün jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çine İlçe Jandarma ekipleri kayıp muhtarı bulmak için çalışma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahalle muhtarından iki gündür haber yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.