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Haberler Aydın Atatürk büstünün hali tepki çekiyor

Atatürk büstünün hali tepki çekiyor

Atatürk büstünün hali tepki çekiyor

27.5.2021

Aydın'ın Bağarası mahallesindeki parkta bulunan Atatürk büstünün bakımsız ve harap olmuş hali vatandaşları isyan ettirdi.

ÇOCUKLAR TEHLİKEDE
Atatürk büstünün mermer kaidesinin yerinden çıkmasının parkta oynayan çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, Söke Belediyesi'nin bir aydır konuyla ilgilenmemesine tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Muhsin Saraç, Atatürk büstünün bir aydan uzun süredir bu şekilde olduğunu ve gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek, "Parkta çocukların oyun alanı içindeki Atatürk büstü bakımsız halde. Büstün mermer kaidesi yerinden çıkmış. Bu mermer kaidenin çocukların üzerine düşmesinden endişe ediyoruz. Bu durumu CHP'li Söke Belediyesi'ne bildirdik ne yazık ki ilgilenen olmadı. Atatürkçü geçiniyorlar ama sonuç bu" diyerek tepki gösterdi.



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