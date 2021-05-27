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Haberler Aydın Aydın Çine'deki yangına helikopterle müdahale ediliyor

'deki yangına helikopterle müdahale ediliyor

'ın ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Çine'deki yangına helikopterle müdahale ediliyor
İHA

27.05.2021, 18:22

Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Arazinin ekili olması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden destek istendi.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği öğrenildi.

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