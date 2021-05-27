Aydın’ın gizli güzelliği Karakemer

Aydın'da 2 bin 300 yıllık Tralleis Antik Kenti'nin eskimeyen eserlerden biri olan tarihi Karakemer Su Kemeri dimdik ayakta duruyor. Şehrin kuzeyinde yer alan Kestane Dağı'nın (Megosis) gizli güzelliklerinden olan Karakemer Su Kemeri, yüzyıllar önce inşa edildikten sonra hasara uğramadan ilk günkü gibi dimdik ayakta durmaya devam ederken aynı zamanda yüzyıllara meydan okuyor.



TANITIM ATAĞI

Alatepe ve Balıkköy arasındaki vadide inşa edilmiş olan Karakemer, Tralleis antik kentini besleyen Thebaitos adını taşıyan su kaynağının en önemli yapısı olarak günümüze ulaştı. Arkeolog Şükrü Tül, Karakemer'in Aydın'ın bilinmeyen güzelliklerinden biri olduğunu dile getirererek, Tralleis'in yaklaşık 2300 yıllık eskimeyen mirası; Mesogis Dağlarının gizli güzelliklerinden Karakemer Su Kemeri 'nin önemini anlattı. Öte yandan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Karakemer Su Kemeri'nin tanıtım videosu yayınlandı.

Tanıtım videosu ile tarihi su kemerinin keşfedilmeyi beklenen güzellikleri ön plana çıkartılarak Tralleis Antik Kenti'ne turistlerin ilgisinin arttırılması amaçlanıyor.

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