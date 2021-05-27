Kocababa Deresi kaderine terk edildi

AYDIN'IN Koçarlı ilçesindeki Kocababa Deresinde düzenli temizlik yapılmaması nedeniyle oluşan kirlilik birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Derede oluşan pislikler zaman zaman etrafı saran kokular ve sinekler nedeniyle ilçede yaşayan vatandaşlar için ciddi bir rahatsızlık konusu haline geliyor.



'ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Yetkililere konuyu aktarmalarına rağmen temizlik yapılmamasına anlam veremeyen vatandaşlar, bir an önce temizliğin yapılmasını istiyor. Sıcak havalar ile birlikte Kocababa deresindeki suların tamamen azalmasıyla yer yer çöp yığınlarının oluştuğu görülürken, derede ısrarla temizlik çalışmasının yapılmaması dikkat çekti.

İlçe sakinleri, "Yetkililer derede çalışma yapılacağını söylüyorlar. Fakat henüz bir çalışma yok. İnsanlarda biraz duyarlı olsa bu pislik oluşmaz ama şimdi görüyoruz ki dere içerisinde her türlü çöp ve atık var. Derenin temizlenmesini istiyoruz" dedi.