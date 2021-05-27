AYDIN'DA Rıza ve Fatma Tokcan çifti, 21 gün arayla korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Söke ilçesinde yaşayan kamu bankasından emekli 56 yaşındaki Rıza Tokcan ile eşi Fatma Tokcan çiftçi bir süre önce korona virüse yakalandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatma Tokcan, 5 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fenalaşınca hastaneye kaldırılan eşi Rıza Tokcan da dün yaşamını yitirdi.
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Tokcan çifti 21 gün arayla koronaya yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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