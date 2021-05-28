Aracını park etmek isterken dereye uçtu! Ne olduğunu bile anlamadı

Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.E.A. isimli sürücü Muğla-Aydın Karayolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı merkezi yakınlarında yönetimindeki 48 J 2399 plakalı aracını yol kenarına park etmek istedi.

Bir anda yoldan çıkan araç yaklaşık 8 metre derinliğindeki dereye düştü. Çevredeki vatandaşların bir aracın dereye düştüğünü görmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan ancak derede mahsur kaldığı için çıkamayan sürçü bölgeye gelen ekiplerin yardımı ile çıkarıldı. Sadece maddi hasarın yaşandığı kazada deredeki kamyonetin çıkarılması için çalışma başlatıldı.