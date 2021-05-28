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Haberler Aydın İnşaat işçisi 3’üncü kattan düşerek öldü

İnşaat işçisi 3’üncü kattan düşerek öldü

İnşaat işçisi 3’üncü kattan düşerek öldü

28.5.2021

AYDIN Nazilli'de çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek beton zemine çakılan inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay, Nazilli Hürriyet caddesindeki bir inşaatta meydana geldi. Kalıpçı olarak çalışan Güngör Özmen (47) inşaatın 3'ncü katında çalışırken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis ekipleri yaptıkları kontrolde Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özmen'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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