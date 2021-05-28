Sokak ortasında namus cinayeti

AYDIN Didim'de, Mehmet G. (17) kız kardeşine aşık olduğunu söyleyen Yusuf Bulgan'ı (23) bıçaklayarak öldürdü. Efeler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet G, kız kardeşine ilgi duyduğu için uyardığı Yusuf Bulgan ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken Mehmet G, belinden çıkardığı bıçağı Bulgan'ın göğsüne saplayıp kaçtı. Bulgan, olay yerinde hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan Mehmet G. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN