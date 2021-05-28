  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Sokak ortasında namus cinayeti

Sokak ortasında namus cinayeti

Sokak ortasında namus cinayeti

28.5.2021

AYDIN Didim'de, Mehmet G. (17) kız kardeşine aşık olduğunu söyleyen Yusuf Bulgan'ı (23) bıçaklayarak öldürdü. Efeler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet G, kız kardeşine ilgi duyduğu için uyardığı Yusuf Bulgan ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken Mehmet G, belinden çıkardığı bıçağı Bulgan'ın göğsüne saplayıp kaçtı. Bulgan, olay yerinde hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan Mehmet G. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokak ortasında namus cinayeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.