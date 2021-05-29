Aydın’da modern KYK ögrenci yurdu açılıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki yapımı devam eden öğrenci yurdunda son aşamaya gelindi. Önümüzdeki eğitim döneminde öğrencilere kapılarını açacak olan yurt ile ADÜ öğrencilerinin barınma sorununun kalmayacağını belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Aydın'ımızda yapılacak olan yurdumuz 2 bin 392 kişilik olup içerisinde futbol, basketbol sahası, sosyal tesisleri, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yaşamları destekleyici hizmetlerde bulunuyor" dedi.

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