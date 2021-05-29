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Haberler Aydın Kuşadası’nda Jakaranda ağaçları çiçek açtı

’nda ağaçları çiçek açtı

'nda ağaçları çiçek açtı. Geçtiğimiz yıl dikilen ağaçlar, renkli görüntüleri ve hoş kokularıyla Kuşadası’na büyük bir estetik kattı.

Kuşadası’nda Jakaranda ağaçları çiçek açtı
İHA

29.05.2021, 17:48

Kuşadası'nda kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktalara 250 jakaranda ağacı dikildi.

Tropikal bir ağaç türü olan jakarandalar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çiçeklerini açtı. Ağaçların dallarını kaplayan mor renkli çiçekler, Kuşadası'nın cadde ve sokaklarına güzellik ve serinlik kattı.

Yılın 6 ayı çiçek açan jakaranda ağaçları Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Jakaranda ağaçlarının Kuşadası'na görsel bir zenginlik kattığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizin iklimine uygun olan jakaranda ağaçları, mor renkli ve hafif kokulu çiçekleriyle görsel bir şölen sunmakta. Turizm kenti olan ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, bu ağaçların altında çektirdiği fotoğraflarla Kuşadası'nın tanıtımına katkı sunacak" diye konuştu.

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