Çılgın aşık mutfak tüpüyle terör estirdi

AYDIN'DA sevgilisiyle tartışan Değer Ertuğrul (33), mutfak tüpünü alarak korku yarattı. Çılgın aşık, sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine evindeki mutfak tüpünü alarak balkona çıktı. Elindeki tüpün vanasını açıp tüm mahalleyi havaya uçuracağını söyleyen Ertuğrul, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleriyle de uzun süre tartıştı. Evin kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, Ertuğrul'un bir anlık boşluğundan faydalanarak elindeki tüpü aldı.
■ İHSAN KARATAŞ
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