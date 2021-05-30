Evi yanan Şehnaz teyze yardım bekliyor

Aydın Çine'de tek başına yaşadığı evde çıkan yangında eşyaları kullanılmaz hale gelen 76 yaşındaki 2 çocuk annesi Şehnaz Erten, hayırseverlerden yardım istedi. Yeni Mahalle'de tek katlı evinde çıkan yangın sonrası, çaresiz kalan Erten, 8 ay önce eşini kaybettiğini ve evinin tadilatını yaptıracak maddi gücünün olmadığını söyledi. Eviyle birlikte eşyalarının da kül olduğunu dile getiren Erten, "Canımı zor kurtardım. Bu eşyaları alacak bütçem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım eli uzatmalarını bekliyorum" dedi. Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Özırmak da Şehnaz Erten'in durumunu kaymakamlıkla paylaşacağını aktardı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI