  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Evi yanan Şehnaz teyze yardım bekliyor

Evi yanan Şehnaz teyze yardım bekliyor

Evi yanan Şehnaz teyze yardım bekliyor

30.5.2021

Aydın Çine'de tek başına yaşadığı evde çıkan yangında eşyaları kullanılmaz hale gelen 76 yaşındaki 2 çocuk annesi Şehnaz Erten, hayırseverlerden yardım istedi. Yeni Mahalle'de tek katlı evinde çıkan yangın sonrası, çaresiz kalan Erten, 8 ay önce eşini kaybettiğini ve evinin tadilatını yaptıracak maddi gücünün olmadığını söyledi. Eviyle birlikte eşyalarının da kül olduğunu dile getiren Erten, "Canımı zor kurtardım. Bu eşyaları alacak bütçem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım eli uzatmalarını bekliyorum" dedi. Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Özırmak da Şehnaz Erten'in durumunu kaymakamlıkla paylaşacağını aktardı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evi yanan Şehnaz teyze yardım bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.