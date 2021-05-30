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Haberler Aydın İntihar taklidi işe yaramadı

İntihar taklidi işe yaramadı

İntihar taklidi işe yaramadı

30.5.2021

AYDIN Nazilli'de Şerif Minaz, kalbine sapladığı bıçak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp intihar notu yazdı. Paylaşımı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minaz'ın yerini öğrenen polis ekipleri, şahsın yanına gitti. Vücudunda herhangi bir kesik belirlenemeyen Minaz'ın ketçap veya salça ile intihar süsü vererek fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. İfadesinde, hakkında 72 kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve cezaevine girmemek için intihar süsü vermek istediğini söyleyen Minaz, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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