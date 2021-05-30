Sudan sebeple kardeş katili oldu

AYDIN İncirliova'da su anlaşmazlığı yüzünden ağabeyi Çetin Çehandaş (59) tarafından av tüfeği ile vurulan Emin Çehandaş (48) hayatını kaybetti. Şirindere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, miras kalan tarlayı 1 tonluk su bidonuyla sulayan Çetin Çehandaş ile ağabeyi arasında tartışma çıktı.

Bütün suyu tükettiği için kardeşine öfkelenen Çetin Çehandaş, kulübeden av tüfeğini alarak kardeşine ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Emin Çehandaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağabey Çetin Çehandaş ise gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE