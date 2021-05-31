Korkutmak isterken öldürdüm, pişmanım

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde, su anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Emin Çehandaş'ı (48) öldüren Çetin Çehandaş (61) tutuklandı. Çetin Çehendaş, çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde, "Ben kendisini korkutmak istedim. Öldürmek istemedim. Üstüme yürüdü. Suyu benim kullandığımı iddia etti ama ben kullanmadım. Kardeş katili oldum, pişmanım" dediği öğrenildi. Çehendaş, cezaevine gönderildi.

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