Pilot il Aydın’da biontech asısına başlandı

BİONTECH aşılarının yapılabilmesi için pilot bölge seçilen Aydın'daki 10 hastanede aşılara başlandı. İlk parti aşılar, Aydın'da bulunan hastanelerde başarılı olursa, 81 ile yaygınlaştırılacak.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, pilot il Aydın'ın ülkeye örnek olacağını belirterek, "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Söke Devlet hastanelerimize ilave olarak, Kuşadası, Didim, Germencik, Buharkent, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Sultanhisar Devlet Hastaneleri ile Yenipazar Entegre Hastaneleri'nde BioNTech aşı uygulaması başladı" diye konuştu.

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