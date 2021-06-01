  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Pilot il Aydın’da biontech asısına başlandı

Pilot il ’da biontech asısına başlandı

Pilot il Aydın’da biontech asısına başlandı

1.6.2021

BİONTECH aşılarının yapılabilmesi için pilot bölge seçilen Aydın'daki 10 hastanede aşılara başlandı. İlk parti aşılar, Aydın'da bulunan hastanelerde başarılı olursa, 81 ile yaygınlaştırılacak.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, pilot il Aydın'ın ülkeye örnek olacağını belirterek, "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Söke Devlet hastanelerimize ilave olarak, Kuşadası, Didim, Germencik, Buharkent, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Sultanhisar Devlet Hastaneleri ile Yenipazar Entegre Hastaneleri'nde BioNTech aşı uygulaması başladı" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pilot il Aydın’da biontech asısına başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.