Tedbirler etkisini gösterirken Aydın'da hayat normale dönüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 47 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşanarak yüz binde 31,10 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 21,09 olarak gerçekleşti.

"VAKA SAYILARI AZALIYOR"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından sarı kategoriye düşen Aydın, bu hafta da yerini korudu. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 34'lük bir azalma oranı ile ciddi düşüş yaşayan Aydın'da bu hafta yüzde 32'lik bir azalma gerçekleşti.

"TEDBİRLER ETKİSİNİ DAHA ÇOK GÖSTERECEK"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 22- 28 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 34 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 235'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 49 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 34'e düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

"VALİ AKSOY'DAN TEŞEKKÜR"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Aydın Türkiye'de en iyi 4.İl konumunu korumuştur. Bu durumun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. Rehavete kapılmadan hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.