Aydın'da bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı!

Korkunç olay, Çine İlçesinde dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı.

Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alperen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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