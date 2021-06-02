  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı!

'da bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı!

’da, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay’ı bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Aydın'da bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı!
DHA

02.06.2021, 10:21

Korkunç olay, Çine İlçesinde dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı.

Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alperen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa’da 3 araçlı zincirleme kaza

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da bahçede oynayan küçük çocuğu yılan ısırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.