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'da şüpheli ölüm! Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü

’ın ilçesinde, evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan . (66) yaşamını yitirdi. Kolonya içtiği öne sürülen Bahalettin M.'nin ölüm nedeninin otopsi sonucu netleşeceği öğrenildi.

Aydın'da şüpheli ölüm! Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü
DHA

03.06.2021, 08:54

Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki evinde Bahalettin M., fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahallettin M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahalettin M.'nin öldüğünü duyarak, hastaneye gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kolonya içtiği öne sürülen Bahalettin M.'nin ölüm nedeninin otopsi sonucu netleşeceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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